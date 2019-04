Andrea Berg è naschida l’onn 1966 a Krefeld en Germania e dapi 25 onns fa ella musica. Ella è la chantadura cun il pli grond success en l’istorgia da la parada da hits tudestga. Fin oz ha ella vendì tredesch milliuns portatuns ed è stada passa 900 emnas en la parada da hits en Germania, quai èn en tut pli che 17 onns! Punctual per quest giubileum ha ella publitgà ses 17avel album da studio «Mosaik».

Legenda: Albumcheck da «Mosaik»: il parairi da Christa Soliva RTR

«Mosaik» part per part

Ella descriva ses album sco viadi musical, nua che amur, ventira, desideri e dolur furman il mosaic autentic da sia vita. «Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.» Quest citat da la bibla è stà il motto da las nozzas d'Andrea Berg ed er l'inspiraziun per la chanzun «Jung, verliebt und frei». A Key Largo/Florida en ils Stadis Unids è ella propi stada libra ed ha scrit la chanzun «Ab sofort wird gelebt» che derasa gia davent da l'entschatta atmosfera optimistica.

Ils tocs da «Mosaik» en survista Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Mosaik Hallo Houston Steh auf Geh deinen Weg... Jung, verliebt und frei Ab sofort wird gelebt Es geht mir gut Ich bin wegen dir hier feat. Xavier Naidoo Danke, dass es dich gibt Die geheimen Träumer Lass uns keine Zeit verlieren Du musst erst fallen Davon geht mein Herz nicht unter Unendlichkeit Das Wunder des Lebens

«Die geheimen Träumer» raquinta d'ina amur zuppada e forsa era scumandada. Questa chanzun simbolisescha en il mosaic il desideri. In exempel per la davosa part da quest mosaic, la dolur, è la chanzun «Davon geht mein Herz nicht unter». Ina dolur da separaziun suenter ina relaziun betg reussida. I pudess esser che questa chanzun sa basa sin experientschas persunalas.

Il mosaic cumplet

En ils quatter exempels sentan ins las parts principalas che la chantadura ha descrit. Ultra da quai èn pliras chanzuns inspiradas da sia vita e da persunas impurtantas. Sco per exempel la chanzun «Geh deinen Weg» ch'ella ha deditgà a sia figlia Lena. Tema principal è dentant anc adina l'amur, sco quai è savens il cas tar Andrea Berg. Per ses album actual ha ella prendì elements cumprovads d'albums vegls e cun quels mess ensemen in mosaic nov.

