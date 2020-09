Anik ed Any partan la passiun per la musica. Omaduas stattan avant ina carriera musicala che empermetta bler.

Cumparegliaziun dals maletgs Stuschar reglader a sanestra Stuschar reglader a dretga Legenda: Any Sabadi ed Anik Casutt Las duas chantaduras grischunas MAD

Ina discurra rumantsch, l’autra tudestg svizzer. Ma omaduas chantan oravant tut per englais. Ina è da Sagogn, l’autra da Zezras. Ma omaduas èn gia bunamain da chasa sin tribuna. Ina ha cumenzà da sunar la battaria e l’autra la clarinetta. Ma omaduas han gughegià il pass enavant per pudair s’exprimer meglier. Uss scrivan e chantan Anik Casutt ed Any Sabadi lur atgnas chanzuns e preschentan quellas sin tribuna. Anik Casutt da Sagogn ha perquai barattà la battaria cun la ghitarra. L’instrument preferì dad Any Sabadi da Zezras è il Keyboard ed ina Loopstation – in cundriz per maschadar e modifitgar live sequenzas da musica e chant.