«Sorry Baby (quei vul dir perstgisa)» è stà l'emprim Top Pop Rumantsch che RTR ha producì il 2005. Uss, 14 onns pli tard po Susanna Sabbadini prender encunter in ulteriur titel per ses «Sorry Baby»: LA CHANZUN LA PLI POPULARA AL RADIO RUMANTSCH.

Award per Susanna Sabbadini cun ses «Sorry Baby»

Or da RTR Social dals 27.02.2019.

Legenda: Guardar il video «Award» per Susanna Sabbadini e ses «Sorry Baby». Durada 01:38 minutas.

«Award» per Susanna Sabbadini e ses «Sorry Baby»

Il 2004 è la vusch da Susanna Sabbadini vegnida scuvrida a la concurrenza «Vusch 04» ch'è stada en il rom da la «EX 04» a Mustér. Malgrà ch'ella n'ha betg gudagnà la concurrenza ha ella impressiunà ils producents da musica dal Radio Rumantsch. Tals eran numnadamain durant il medem temp vid planisar ina seria d'atgnas producziuns da musica cun il titel «Top Pop Rumantsch». Uschia èsi vegnì a la premiera da quella seria cun la chanzun «Sorry Baby (quei vul dir perstgisa» da Susanna Sabbadini.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Top Pop Rumantsch Top Pop Rumantsch cun Susanna Sabbadini

14 onns pli tard

Oz, pon ins dir, la seria «Top Pop Rumantsch» è daventada in success. Enfin oz dat quai 46 chanzuns producidas e promovidas en quest rom. E «Sorry Baby» è sa sviluppà tar in vair hit dal Radio Rumantsch. La chanzun ha dumagnà da surpassar tut las autras che vegnan emessas tar RTR ed ha uss, surpassà il cunfin da 1'400 plays. E quai è bain motiv avunda per ina undrientscha?

Sorry Baby ademplescha simplamain tut las cundiziuns idealas per noss program. Ella è rumantscha, ha ina lunghezza ideala, in bun tempo ed è melodiusa e frestga. Perquai va ella bain a prà en tut las situaziuns dal program da radio.

Award da musica

Uschia avain nus decidì d'envidar Susanna Sabbadini en il studio da radio e surdar ad ella cun ina surpraisa in «Award» per la chanzun la pli populara en il program RTR. Ina surpraisa reussida – e tgi sa, forsa avain pudì dar in stausch a Susanna Sabbadini da puspè gughegiar in comeback. ;-)

Legenda: L'Award per «Sorry Baby» sco chanzun la pli populara en il program da musica da RTR. RTR

RR actualitad 11:00