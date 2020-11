In final per gronda part virtual

Dasper il premi da promoziun spetgan la victura u il victur invits tar divers festivals e concerts. Per dar in stausch a las carrieras giuvnas survegnan ils emprims trais anc temp en in studio per registraziuns ensemen cun coachings da divers acts svizzers e sustegn cun il marketing e la commerzialisaziun. Pia, i va per bler durant quest final a Son Gagl.

In ubain plirs pass enavant da bandXost

Dapi il 2006 va l’occurrenza bandXost a la tschertga d’acts novs da la Svizra Orientala. Dapi lura han gia pliras artistas ed artists pudì far in grond pass enavant en lur carriera. Uschia per exempel Panda Lux da Son Gagl, Kaufmann da Cuira ubain Marius Bear da l'Appenzell. L’ultim che ha gudagnà il final il 2015 è silsuenter daventà Best Talent tar SRF ed è avant curt sa preschentà cun success ad in’emissiun da televisiun en Germania.

In final virtual

Pervia da corona han era ils organisaturs da bandXost gì da far midadas. Uschia dastgan be 50 persunas vegnir a guardar il final en la Grabenhalle a Son Gagl. I è dentant era pussaivel da guardar il final patgific davent dal canapé a chasa. Da las 17:50 vegn in livestream emess sin la pagina d’internet da bandXost, il link avra en ina nova fanestra.