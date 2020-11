Bianca Mayer alias Bibi Vaplan ha fatg ina posa creativa, ed uss è ella puspè da return cun gronds plans. Ella vul realisar in project che duai procurar per mirveglias e buccas avertas. L’artista engiadinaisa che viva en Lumnezia ha ramassa ideas ed ha zambregià en ses labor.

«Crazy Popcorn 1» sa numna ses project, sia sfida. Cun la «Popcorn-Opera» va ella vias nunusitadas e preschenta ina erupziun artistica cha va en diversas direcziuns.

Il punct da partenza è fatg, il punct final è anc avert e nagin sa quant ditg che tut vegn ad ir. Quai sta anc en las stailas.

Sia opera n’ha betg da far cun las operas classicas, pertge perquai èn sias ideas memia balurdas e sturnas. Bibi Vaplan vul sa mover sin las sendas sper vias dal mintgadi che nus enconuschain: cun creaziuns senza cunfin, da musica, litteratura, happenings, invenziuns e mini-festivals. E tut questas creaziuns duain esser grauns che schloppan, in suenter l’auter.

L’emprim plopp: Crazy Popcorn 1

Cun questa chanzun cumenza tut. Ina chanzun divertenta ed allegra, cun Bibi Vaplan che s’engascha per mund plain libertad, che stira giu mirs, e sgola sin la glina. En il videoclip fa ella quai sco eroxa en in gieu da video a la veglia.

Il segund plopp: Extra Life! Roccobello e Leon

Il proxim pass: ella vul salvar ils dus vadels Roccobello e Leon.

Perquai ramassa ella schizunt raps per prolungar in pau lur vita. Per che quai vegni a funcziunar ha ella lantscha l’acziun «Extra Life», e tgi che vul po far ina donaziun per che la finamira possa vegnir realisada, e tgi sa sch’els daventan ils vadels ils pli renumads da la Svizra.