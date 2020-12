Last Christmas per adina? – i va er auter

Gia il principi da december datti las emprimas decoraziuns da Nadal en vias e butias. En quels muments cumenza er il temp da las melodias da Nadal. Dapertut «White Christmas», «Winter Wonderland», «The Most Wonderful Time Of The Year». Quests classichers cun blera atmosfera da Nadal audan blers e bleras gugent.

Adina puspè

I dat er in per chanzuns ch’ins persequiteschan dapi onns:

«Last Christmas» da Wham! che riva mintg’onn puspè en las paradas da hits e che ha blers fans – e blers che odieschan quest semperverd.

Albums da Nadal dapertut

Adina dapli artistas ed artists han scuvert ch’il repertori da Nadal è ina buna pussaivladad per mussar preschientscha. Da Rod Stewart, Michael Bublé, Tom Gaebel fin tar Helene Fischer hai da ils ultims onns disc entirs cun chanzuns da Nadal.

In per scuvertas da Nadal 2020

Robbie Williams è sper Michael Bublé in che ha success cun chanzuns da Nadal. Da ses album actual «The Christmas Present» è surtut «Can't Stop Christmas» in success. La chantadura americana Meghan Trainor ha gist publitgà ses emprim disc da Nadal «A Very Trainor Christmas» cun blers classichers e cun ina chanzun nova: «My Kind of Present».