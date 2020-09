Cun «Kindl» ha Curdin Nicolay il 2007 per l’emprima giada preschentà in’atgna chanzun ad in vast public. Suenter ses Top Pop Rumantsch «Nüglia da Nouv» il 2008 e «Nouva cità» il 2011 è sia vusch definitivamain restada en l’ureglia da las auditurs ed ils auditurs da RTR. Sin ses emprim album «Silips e furmias» han ins tuttina anc gì da spetgar fin il 2017. Ma era quel è spert daventà in favurit dals auditurs. Dapi lura èsi dentant restà quiet – almain musicalmain.

Famiglia e carriera musicala

Quai saja schon pussaivel da cumbinar, di Curdin Nicolay ch’è daventà bab circa il medem temp, cura ch’el ha publitgà ses album. Per el n’è la gronda carriera musicala dentant mai stada la finamira. La musica haja anc adina ina gronda impurtanza en sia vita ed el è surstà ch’el n'ha enfin ussa anc betg pers il plaschair. Per el fissi bel, sche ses uffants surpigliassan era ina giada quest plaschair.

Era sche ses focus è oravant tut la famiglia – tge ch’el giauda fitg – la musica resta ina gronda part dad el. Ed era durant il temp da corona ha el lavurà vid chanzuns ed avess pront insaquantas ch’el registrass era gugent. Pia sin ina u l’autra single pudain nus tuttina anc ans legrar.

