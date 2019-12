Dapi diesch onns datti il quartet Dezibelles e punctualmain per quai giubileum han las dunnas da Turitg rimnà chanzuns da Nadal e mess ensemen in album.

I n'è betg in album tipic da Nadal ed er betg in tipic album a-capella. Sin lur album «Im Kerzenschein» da Dezibelles èsi da chattar chanzuns en il stil classic sco per exempel igl «Ave Maria» dal cumponist Guy Forbes ma era chanzuns da pop sco «Scharlachrot» da Patent Ochsner. Ellas chantan dapi bun diesch onns en il stil a-capella ed han cun quella maschaida chattà lur atgna direcziun. Quella variaziun deriva entras differentas scolaziuns che las chantaduras han absolvì. Trais han studegià chant classic ed opera e la quarta ha fatg ina scolaziun da musical a Londra. Ed uschia tuna quai:

Visita tar RTR

En il rom da lur concert a Cuira han els visità nus tar RTR per discurrer da lur album da Nadal.

RTR actualitad 06:00