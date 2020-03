ADAYA: «New Land»

In disc ch'è restà in pau sut il radar è cumparì il favrer da la chantautura Adaya Lancha Bairacli, che sa numna simplamain Adaya, il link avra en ina nova fanestra. L’artista naschida ils 31 da schaner dal 1993 en l'Emmental ha tschernì gia baud la via da daventar musicista. Ella suna tar diversas bands, fa musica sin via e sco solista preschenta ella uss ses segund disc «New Land», in disc che maina sin in viadi musical cun folk da las inslas britannicas, cun tuns mistics e misterius, e mintgatant er melancolics e sombers. La multi instrumentalista suna arpa, bouzuki, flautas, cornamusa, ghitarra, banjo e darbuka, ina sort tambur oriental. In per dals texts da sias chanzun derivan dal fundus da sia tatta, l’autura e poeta Juliette de Bairacli. (Jachen Prevost)

The Weeknd: «After Hours»

Publitgà in album da concept durant il temp da streaming, Instagram e Tik Tok è curaschus, pulit curaschus. A l’entschatta sun jau stà sceptic e n’hai betg pensà ch’jau scriv ina giada d’in album da The Weeknd ubain ch’jau ludass quel lura schizunt. Mah, exact quai capita en quest mument. «After Hours» ha in fil cotschen, è producì stringent ed ha ina varietad remartgabla. Qua chattan ins per exempel tar «Hardest To Love» tuns fluents dal Drum’n’Bass dils onns 90, «After Life» fa impressiun cun ses Future Disco Beat e lura avain nus sa chapescha l'imni en il stil dals onns 80 che dentant quasi mintgin conuscha: «Blinding Lights». Tge ch’ins na chatta betg èn featurings e quai è era bun uschia. «After Hours» è l’istorgia da The Weeknd. Sco per exempel sia nova patria L.A. mudregia el, da conflicts interns, solitariadad, relaziuns ruttas, confess da culpa sco era drogas ed auter che defineschan ses mund. Finalmain puspè ina giada in album da quest gener ch’ins sa tadlar dad a fin z. Pitschen tip: Oravant tut la notg durant ir cun auto èsi il meglier per tadlar. (Danilo Bavier)

The Blossoms: «Foolish Loving Spaces»

The Blossoms è ina band da Stockport en il conturn da Manchesters che para da far in viadi tras il temp. Els vesan ora sco sch’els fissan vegnids direct dals onns 70 – cun chavels lungs e schnuz. Lur musica percunter derasa in’atmosfera dals onns 80 à la Talking Heads. Ed il plaschair e las sgnoccas ch’els integreschan en lur show e lur chanzuns regorda vid il Britpop dals onns 90. Uschia sa preschenta era lur album «Foolish Loving Spaces» variant e divertent. L’album cumenza cun la chanzun «If You Think This Is Real Life» ch’è emplenida cun synthies, percussiun e buna luna, seglia lura tar dream pop e disco cun «My Swimming Brain» e finescha cun «Like Gravity» cun ina sort electro-rock à la The Strokes. E tranter quellas chanzuns èsi anc da chattar tut autras fassettas da divers geners. Ina maschaida da tuttas colurs che fa gust da tadlar betg be ina u duas giadas. (Dominic Pohle)

Die Draufgänger: «Grün»

Die Draufgänger quai èn 4 aventuriers ed ina aventuriera da la Stiria, la band è vegnida fundada l’onn 2001 sco band da giuvenils. Emprendì d’enconuscher han els en la scola da musica, lur vegliadetgna era tranter 9 e 12 onns. Oz, bunamain 20 onns pli tard èn els ina band che va da success tar success, ina parti band, sco quai ch’il num tradescha gia, «die Draufgänger». Betg pir dapi l’entschatta da quest onn è la colur verda preschenta en il mund da schlagher, na gia dapi lur grond hit «Cordula Grün». Varga 13 milliuns Spotify Streams en 80 pajais – quai mo la bilantscha dal 2019. Il nov disc «Grün» porscha a vus blers enconuschents hits en il stil tipic dals Draufgänger. Mintga chanzun va direct en l’ureglia – è dentant era adattà per chantar e ballar. Cun la nova single «Baby, du siehst gut aus» ha la band prendì in vegl hit da la «Indieband Bakkushan» ed han lura fatg lur atgna chanzun ordlonder; in punk da schlagher popular. Ma tadlai e guardai gist sez. (Christa Soliva)