Corona ha reducì fermamain las activitads dal temp liber. Saja quai ir a tschaina en l’ustaria ubain il trenament en il center da fitness. Fitg periclitadas èn furmaziuns da musica e ils chors. Insaquants avessan per il temp d’advent planisà concerts che n’èn il mument betg pussaivels.

Il Gospelchor Blue Wonderful da Cuira è durant quai temp normalmain occupà cun ina turnea cun otg fin diesch concerts. Cun quests concerts rimnan las chantaduras ed ils chantadurs daners per organisaziuns caritativas. Quest onn n’è dentant betg bler normal ed uschia datti era nagins concerts da beneficenza. Savair vegnir ensemen e sa preschentar manca era al chor da Cuira sut la batgetta da Mechthild e Christian Müller. Per tuttina anc savair rimnar donaziuns ha il chor registrà in curt video ch’ins po guardar online.

Empruvar novas vias

La societad da musica Mustér ha reagì baud e tratg enavant lur concert da Nadal tradiziunal. Lur plan è stà da dar concert fin november cun quatter ensembles. Pia furmaziuns pitschnas che han pudì exercitar malgrà la limita da persunas. Suenter curt temp èn dentant ils exercizis en general vegnids scumandads. Fin lura han las musicistas ed ils musicists dentant gia s’accurschì ch’il sunar e trenar en furmaziuns pitschnas è difficil.

Trenament sur telefonin

La Chapella Erni ha avant curt publitgà lur disc nov «Las melodias dals randulins» che vegn accumpagnà d’in cudesch. Damai che las musicistas ed ils musicists da la furmaziun populara èn repartids en Svizra ed en Germania n’han els betg pudì sa scuntrar. Per quai han Mengia Fliri-Erni, Jachen Erni e Bruno Kirchen registrà lur emprovas cun il telefonin e tramess quai als ulteriurs commembers per pudair trenar.