Tenor l’agentura saja il cumponist talian morts en in ospital en la chapitala Roma. Quai suenter ch’el saja vegnì ospitalisà pervia d’ina ruttadira da la coissa. El saja restà «enfin l’ultim mument clers e da gronda dignitad» hai gì num en in commentari uffizial.

Maestro dal «Spaghetti-Western»

Ennio Morricone è oravant tut stà renumà per sias cumposiziun per ils films da western da Sergio Leone. Sias pli enconuschentas cumposiziuns èn ils soundtracks per ils films «Spiel mir das Lied vom Tod» e «The Good, The Bad and The Ugly». Sias melodias ha el era preschentà live sco dirigent. L’ultima giada en Svizra il 2017 en il Hallenstadion a Turitg.

Musica è in’experientscha, na betg ina scienza.

Il maestro talian ha creà var 500 tocs per il kino. Schon il 2007 ha el survegnì in Oscar per sia ovra da vita. Sper musica da film ha el er scrit musica da chombra e tocs per chors.