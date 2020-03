Eric Clapton, naschì ils 30 da mars 1945 a Ripley en Engalterra, è in dals pli gronds ghitarrists dals ultims 50 onns. El è sta tar la supergruppa «Cream», tar «Blind Faith», ils «Yardbirds» ed ha er gì sia atgna furmaziun «Derek and the Dominos». Sco unic musicist è el preschent trais giadas en la «Rock and Roll Hall of Fame», el ha survegni 17 Grammys ed ha vendì sur 70 milliuns discs.

Legenda: Cream; Jack Bruce, Ginger Baker ed Eric Clapton, 2005. Keystone

Il Blues è il fil cotschen en la carriera da Clapton

Gia da giuven era el fascinà dals tuns grugls dal blues, da sia expressiun selvadia, masculina e rebella. Ed el admirava musicists sco Robert Johnson e Muddy Waters – e lur musica è daventada in fundament sin sia via al grond star cun in stil da sunar unic ed incumparabel.

Drogas, alcohol, amurs cumplitgadas e tragedias

Durant ils onns 70 ha Clapton gì savens problems pervi da ses consum d’alcohol e da drogas. Quai ha el superà cun far musica, l’unic ch’el ha pudì far senza mesira. Ina istorgia in pau strana è er sia relaziun cun Patty Boyd, la dunna da ses meglier ami George Harrison. Els maridan il 1979 e lur relaziun tegn fin l’onn 1987. Ina tragedia è la mort da ses figl Conor. Il 1991 croda el or da la fanestra d’in appartament sin il 53avel plaun a Manhattan. La chanzun commoventa «Tears in Heaven» è deditgada ad el.

Legenda: Eric Clapton l'onn 2012 Keystone

«Layla» e blers auters semperverds

Eric Clapton ha registrà blers tocs ch'èn daventads gronds success: I shot the Sheriff, Tears in Heaven, Change the World ubain Wonderful Tonight. Cun ils «Dominoes» ha el registrà il 1971 «Layla», in dals gronds semperverds da la musica da rock. 21 onns pli tard ha el fatg ina versiun nova, anc pli bella per ses disc «Unplugged».