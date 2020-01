Dals 15. fin ils 18. da schaner èsi stà uschè lunsch e blers differents artists svizzers han preschentà ina gronda variaziun cun lur musica. Ina variaziun cun la quala blers pajais vischins n'han betg quintà e che ha fatg surstà bain inqual. Ina construcziun ch'ins ha udì savens ils ultims dis durant star en colonna avant in concert u durant la biera da saira sontga è stà: "Uschè ina pitschna terra, ma cun uschè ina gronda diversitad linguistica e musicala – quai avessan nus era gugent!" Forsa ston ins tranteren far in viadi da 1000 kilometers – pia a Groningen – per puspè daventar conscient con captivanta, innovativa e multifara che nossa scena da musica è.

Ils Svizzers a Groningen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Asbest

Monumental Men

L'Eclair

Camila Sparksss

Emilie Zoé

Sophie Hunger & Julian Sartorius

Bitter Moon

Veronica Fusaro

Ikan Hyu

Black Sea Dahu

The Gardener & The Tree

Marius Bear

Cella

Muthoni Drummer Queen

Sirens of Lesbos

Jessiquoi

Pascal Gamboni

Amami

KT Gorique

Coilguns

Ramin & Reda

La Colère

Nus savain esser superbi sch'ins vesa co noss acts han tschiffà il public a Groningen: Da Worldmusic viva sco da «Muthoni Drummer Queen», sur il grond talent da la musica electronica «Cella», e pop cun la vusch pregnanta da «Marius Bear», fin tar captivant Lo-Fi Folk e Rock da «Emilie Zoé». Questa glista savessan nus anc cumplettar cun 18 ulteriurs acts svizzers. Qua mussain nus a vus ils trais acts svizzers che han fascinà nus il pli fitg a l'Eurosonic 2020:

Maletg 1 / 3 Legenda: «Black Sea Dahu» han persvas cun in concert professiunal, luc e simpatic. Avant ina halla emplenida han els preschentà lur agen stil da folk cun elements da country. Ensemen cun la vusch surprendenta e caracteristica da Janine Cathrein han els manà il public en in mund da siemis. RTR, Dominic Pohle Maletg 2 / 3 Legenda: Il trio da Berna «Monumental Men» han persvas cun ina show in pau pli stgira ed effects da glisch gartegià. Cun lur musica electronica che armonisescha fitg bain han els dumagnà da far ina sort musica da pop che dat buc vi en il commerzi, dentant n'era betg en l'experimental. MAD, ESNS Knelis Maletg 3 / 3 Legenda: «Sophie Hunger & Julian Sartorius» fan en lur project da duo musica da pop cun ina tut atgna estetica. Musica ch'è dad ina vart enconuschenta e che fa bain, da l'autra vart era experimentala. In project ch'è gartegià fitg bain. RTR, Dominic Pohle

RTR musica 09:30