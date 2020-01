Dapi 29 onns sa preschentan musicistas e musicists da l'entira Europa a Groningen a l'Eurosonic. In inscunter tranter acts, bookers e schurnalists e per in u l'auter l'entschatta per ina carriera internaziunala.

Dapli che 350 acts e 40'000 delegai ed uffizials da bun 400 festivals da l'Europa sa rimnan onn per onn a Groningen en l'Ollanda. I è da cumparegliar cun in martgà da l'emna. Tscherts preschentan cun lur stans nova rauba ed auters van per cumprar ingredienzas. Tier il festival en l'Ollanda èn quai artistas ed artists che preschentan lur musica e da l'autra vart èn ils bookers e schurnalists che tschertgan insatge unic per il line up da lur festival u lur program da musica.

Groningen... Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen è duas uras en il nord da la chapitala Amsterdam

ha 231'000 abitants

ha ina universitad fundada l'onn 1614 ed ina scol'auta cun bun 50'000 students

Unics20 – Pascal Gamboni

2009 ha il tuatschin publitgà sia chanzun unics – sch'el è unics avunda per las tribunas europeicas dal 2020 vegn a sa mussar durant ses concert a Groningen. Sper ses stil da musica è sa chapescha era la lingua ina particularitad. El chanta numnadamain sco sulet per rumantsch en in line up surtut englais.

L'Eurosonic vegn captivant saja quai per la musica rumantscha sco era per la musica europeica. Nus restain per vus al puls da la musica.