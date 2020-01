As imaginai, l'entira citad da Cuira fiss sin viadi per ina fin d'emna prolungada. Ina pulita massa carstgauns, numnadamain circa 40'000 – uschè blers van onn per onn a l'Eurosonic a Groningen en l'Ollanda per scuvrir ils pli novs acts, bands e trends musicals. Nus essan era stads là per Vus.

Ina chaussa gia ordavant: L'annada 2020 da l'Eurosonic na vegn betg ad ir en l'istorgia da musica sco la meglra. La grondiusa scuverta ch'ins sto immediat raquintar a camaratas e camarats n'hai betg dà. U èn noss collegas da la BBC stads pli svelts ed han cun lur glista «Sounds of 2020» derasà ils newcomers en ils radios europeics – ubain en il temp da las medias socialas, han ins gia pudì chattar blers acts avant ch'i deva quels per propi. Resta anc il pitschen ma prezius effect da wow durant in concert live. Senza grondas aspectativas stat ins en ina da las numerusas localitads dal Eurosonic – mai quellas èn gia in motiv che valan ina visita – e tuttina è quai mument magic là. Sulettamain ti, la musica, quella vusch ed ins sfundra en in mund cumplet nov, wow.

Insatge per il chau

La pli gronda pel-giaglina ha mancà, dentant hai dà exact da quels muments intims. Per exempel durant in suentermezdi en ina baselgia cun la giuvna da 22 onns «Tanae» da la Belgia. Cun sia vusch pregnanta accumpagnada da tuns da soul ha ella fatg emblidar il di grisch e plievgius. Era la giuvna «Arlo Parks» che ha pir 19 onns – ha cun sia vusch fina che fa siemiar, ses messadis profunds e las melodias da soul dumagnà da laschar sgular ina da las pli grondas hallas da concert a Groningen.

Maletg 1 / 5 Legenda: Ina da las baselgias cun ina tribuna spectaculara è la Martinikerk. MAD, ESNS Tom van Huisstede Maletg 2 / 5 Legenda: Il local che noss collegas dal WDR registreschan onn per onn concerts: Huize Maas. MAD, ESNS Siese Veenstra Maletg 3 / 5 Legenda: La sala da concert en il Forum renovà cun ina paraid da LED gigantica. MAD, ESNS Jorn Baars Maletg 4 / 5 Legenda: Il club legendar a Groningen: Vera. MAD, ESNS Jorn Baars Maletg 5 / 5 Legenda: In dals gronds locals a Groningen è il Grand Theatre cun la gronda tribuna sut e la pitschna en la segunda auzada. MAD, ESNS Knelis

Insatge per las chommas

Sper la musica per il chau hai era dà musica per las chommas. Per exempel «Vita Bergen» che han sunà en il Forum renovà, in highlight architectonic cun kinos, biblioteca e la sala da concert equipada cun ina paraid da LED gigantica. «Vita Bergen» fan musica tipic scandinava en il gener d'Indie-Pop. Musica che fa plaschair, fitg varionta e che cuntegn strusch ina minuta ruassaivla. En il vegl e venerabel local Vera, IL local da concerts a Groningen nua che legendas sco «Nirvana», «U2» ni era «Simple Minds» èn stads sin tribuna hai dà in urizi electronic. Il duo da Paris «Oktober Lieber» han preschentà ina maschaida da tecno che ha cun lur variaziun ed energia sfurzà schizunt sceptichers da quest gener da saltar. Nus savessan uss anc emplenir entiras paginas cun concerts ed experientschas – nus avain vis 32 da quellas – ma qua noss trais preferids:

Maletg 1 / 3 Legenda: «Tom Gregory» n'è tar nus nagin ester – el ha persvas a Groningen. Ses concert a fatg endament tipicas boygroups sco per exempel «Westlife», dentant unì en ina persuna. Grazia ad el vegni era en il futur a dar balladas da pop en il radio. RTR, Dominic Pohle Maletg 2 / 3 Legenda: Spezial vid questa gruppa n'è betg mo ch'il chantadur Elijah Hewson è il figl dal chantadur Bono da U2 – mabain era ch'ils giuvens da 20 onns fan musica fitg radunda ed imnis che han il potenzial d'emplenir stadions. RTR, Dominic Pohle Maletg 3 / 3 Legenda: La chantadura englaisa «Celeste» ha gudagnà il BBC Sound of 2020. Tar questa concurrenza tschertga il radio englais lur favurits tranter ils newcomers europeics. La giuvna da 25 onns ha emplenì la halla da concert e persvas cun balladas purtadas da sia vusch rauca, fina e sentimentala. RTR, Dominic Pohle

