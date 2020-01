Suenter in lung viadi cun tren ha Pascal Gamboni sunà sulet en in pitschen local avant bun 10 persunas. In pau dapli persunas e tschintg giats èn lura sa rimnads en il «Kattencafé» – in café a mez la citad extra per far termagls e charsinar giats. In lieu adattà per in mument ruassaivel en il stress da mintgadi, per in concert dentant main adattà. Gist il cuntrari dal «Grand Theatre».

Là ha Pascal Gamboni sunà la saira ensemen cun Ursina, Astrid Alexandre ed Isabella Fink ses concert principal. Avant tribuna n'èn las sutgas quella giada betg stadas emplenidas cun giats mabain fin l'ultim plaz cun visitadras e visitaders dal festival.

Jau hai giudì fitg, igl è stà in pau ina surpraisa e tar ina u l'autra chanzun sun jau schizunt stada in pau muventada.

Al public hai plaschì fitg bain e blers èn restads enfin la fin dal concert – insatge che n'è betg usità a l'Eurosonic.

La Svizra en il center

Quest onn è la musica Svizra stada en il center da l'Eurosonic 2020. Nus avain dumandà il booker Oskar Strajn – in da quels che metta ensemen il program dal festival – tge ch'el pensa da la musica svizra (englais):

Jau pens che la scena da musica svizra è ina da quellas che crescha il pli fitg en l'Europa – oravant tut pervia da lur diversitad culturala.

RTR musica 10:30