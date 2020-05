Atgnamain fiss ils 16 da matg 2020 stà in di da festa per tut ils fans da l'Eurovision Song Contest. Per la 65avla giada avess quella festa da la musica europeica gì lieu. Quest onn fiss quai stà a Rotterdam en ils Pajais Bass. Dentant ha era quel stuì vegnir stritgà pervia dal coronavirus. En Germania datti cun «Europe Shine a Light» da l’ARD ina substituziun uffiziala per quest eveniment. Qua sa participescha era la Svizra cun lur candidat Gjon’s Tears.

Dentant han ils aspectaturs en Germania l’embarass da la tscherna. Era Stefan Raab e Pro 7 emettan in agen «mini-ESC» cun il num «Free ESC». Qua dentant betg cun candidatas e candidats internaziunals, mabain cun artists tudestgs che han ragischs en auters pajais. Sco per exempel Sarah Lombardi (Italia) ubain Vanessa Mai (Croazia).

In giuven cun experientscha

Gia dad uffant era la musica la gronda passiun da Gjon Muharremaj alias Gjon's Tears. Il giuven da 21 onns è creschì si a Broc en il chantun Friburg e l’entschatta ha el oravant tut chantà per sia famiglia che deriva da l'Albania e dal Cosovo. Ses tat saja ses pli grond fan ed haja perquai era annunzià ses biadi il 2011 per in’emissiun da casting en l’Albania.

Il buob ch’era lura pir 12 onns ha cuntanschì il terz plaz. Motivà entras quai è el lura be in onn pli tard sa participà al pendant svizzer «Die grössten schweizer Talente» ed ha là cuntanschì ils mezfinals – il medem resultat sco il 2019 en televisiun franzosa tar «The Voice France». Sper sa participar ad emissiuns da casting ha el studegià chant ed ha là emprendì il jodlar, chant classic, indic e chinais.

Saja quai plaschair, tristezza u melanconia – cun mia musica less jau tutgar ils auditurs en tuttas modas imaginablas.

Respundai a mai – Répondez-moi

Sia chanzun per «Europe Shine a Light» 2020 ha Gjon’s Tears scrit durant il camp svizzer da chantauturs e chantauturas. Igl è ina chanzun mistica ed intensiva che cumbinescha sia vusch cun chors, artgists e ritmus moderns. Il text raquinta da la derivanza, da la patria e da la tschertga da respostas. Chaussas che han influenzà fermamain il giuven. Per carstgauns cun ina biografia da migraziun sajan quai dumondas essenzialas, di il chantautur sez.

Ils ulteriurs candidats da «Europe Shine a Light» Textbox aufklappen Textbox zuklappen Islanda, Daði og Gagnamagnið cun Think About Things

Lituana, The Roop cun On Fire

Italia, Diodato cun Fai rumore

Russia, Little Big cun Uno

Aserbaidschan, Efendi cun Cleopatra

Bulgaria, Victoria cun Tears Getting Sober

Svezia, The Mamas cun Move

Malta, Destiny cun All Of My Love

Danemarc, Ben & Tan cun Yes

Guardar via livestream

Noss collegas da SRF1 emettan l’emissiun en televisiun sonda, ils 16 da matg, a las 21:00 uras.