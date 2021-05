El vala sco in dals favurits dal Eurovision Song Contest da quest onn: il chantadur svizzer Gjon's Tears. Uss ha el fatg l'emprim pass – cun vegnir en il final.

Gjon Muharremaj alias Gjon's Tears ha persvadì la schuria sco er ils aspectaturs a la televisiun. Quai cun sia chanzun «Tout l'univers», l'emprim toc franzos che la Svizra ha preschentà tar in'ediziun dal Eurovision Song Contest dapi il 2010.

Il giuven da Friburg avess gia avant in onn gì da sa participar al ESC, dentant ha l'occurrenza stuì vegnir desditga pervi da corona. Lura avess Gjon's Tears chantà «Répondez-moi». Quest onn ha el bunas schanzas da dumagnar en ils top 10.

Era Portugal en il final

Dasper la Svizra han ils suandants pajais fatg il pass en il final dal ESC la sonda: Portugal, Islanda, Grezia, Albania, Serbia, Bulgaria, Moldavia, San Marino e Finlanda. Tschintg pajais han automaticamain il dretg sin in plaz en il final, numnadamain la Frantscha, la Gronda Britannia, l'Italia, la Spagna e la Germania, e sco pajais ospitant ils Pajais Bass.

Gia en l'emprim mezfinal dal mardi eran sa qualifitgads: Malta, Norvegia, Israel, Russia, Aserbaidschan, Lituania, Cipra, Svezia, Belgia ed Ucraina.

Sonda che vegn vai lura tranter ils 26 finalists e finalistas per la plima, e tge pajais che dastga organisar il ESC 2022. Ed era per ina buna rangaziun svizra, suenter che Luca Hänni aveva cuntanschì a l'ultim ESC dal 2019 cun «She Got Me» il plaz quatter.

La prevista sin il mezfinal cun Gjon's Tears: