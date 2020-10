Nagina Stubete am See e nagin inscunter da chapellas

In dals inscunters impurtants da la musica populara fiss stada la Stubete am See da la fin d'emna a Segl. Pervi da la situaziun da corona difficila en Engiadin'Ota han ils organisaturs però stuì midar ils plans e spustar l'eveniment sin l'onn proxim. Donn per la gronda lavur dals organisaturs ed er per las chapellas, che ston puspè desister da sa preschentar sin il palc.

Tge fiss stà sin il program

La Stubete am See aveva envidà a chapellas da vaglia sco Rampass, la chapella Erni, Engadiner Ländlerfründa, Pflanzplätz, Appenzeller Echo, Janett juhee, Schägyschigg ubain Ambäck. Ils organisaturs avevan prepara in program cun 26 concerts e tut ils bigliets èn vegnids vendids.

Er l'inscunter da chapellas è pir il 2022

Legenda: Impressiuns da l'inscunter da chapellas 2019 RTR / Jachen Prevost

Er in auter eveniment impurtant da la musica populara è vegnì annullà. Ils 9 da schaner 2021 fiss stà il 57avel inscunter da chapellas a Landquart, in eveniment cun var 20 furmaziuns grischunas e da tut la svizra – e cun 1'000 aspectaturas ed aspectaturs. Er quel è vegni spustà pervi da la situaziun da corona, quai ha communitgà il VSV Grischun, l’uniun da musica populara – uschia vegni a dar pir il 2022 il proxim inscunter da chapellas, sche tut va bain.