Fabrizio de André, naschì ils 18 da favrer 1940 a Genua e mort il 1999 a Milaun, era in dals chantauturs talians impurtants, in che vegniva adurà da ses public.

De André, impressiunà da Georges Brassens, Leonhard Cohen e Bob Dylan, aveva ina gronda poesia e tematisava savens era quels a l’ur da la societad, ils stgatschads e nunconformists, la guerra e ses eroxs che moran per nagut ed ils dramas umans. Er el passenta in da quels. Il 1979, cura ch’el è en Sardegna, vegn el rapinà da bandits – ed ensemen cun sia dunna vegn el praschunier en in cuvel en las muntognas selvadias. Quatter mais pli tard vegnan pajads daners da liberaziun ed els vegnan laschads liber. De André n’ha però nagin resentiment, anzi, el ha encletga per ses rapinaders che sajan victimas dad in stadi plain ingiustia.

1967 – Volume I

1968 – Tutti morimmo a stento

1968 – Volume III

1969 – Gulliver (Soundtrack per ina seria taliana)

1970 – La buona novella

1971 – Non al denaro, non all'amore né al cielo

1973 – Storia di un impiegato

1974 – Canzoni

1975 – Volume VIII

1978 – Rimini

1981 – Fabrizio de André

1984 – Créuza de mä

1990 – Le nuvole

1996 – Anime salve

Ina da sias chanzuns las pli enconuschentas tracta en moda fitg poetica in tema ch’era quella giada, ils onns 70, in tabu en l'Italia. Ella raquinta dad Andrea e ses marus cun ils chavels ritschads che cumbatta durant l’emprima guerra mundiala sin las muntognas da Trento. In di arriva ina charta che annunzia sia mort ed Andrea che ha grond cordoli fa suicidi. Andrea n’è però betg ina giuvna, e la chanzun da Fabrizio de André è dapli ch’in classicher talian cun bels tuns da ghitarra, mandolina e gìa, quai è ina chanzun davart in'amur omosexuala, en l’Italia dals onns 70, insatge incredibel.

Il schaner dal 1999 mora el cun be 58 onns. 10’000 persunas l’accumpognan sin sia ultima via sin il santeri.

