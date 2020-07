La gruppa «Die Fäaschtbänkler» publitgeschan in album nov durant il temp da corona.

Els tutgan tar las bands da parti pli popularas dal chantun s. Gagl. Lur cuminanza da fans sa chatta era sur ils cunfins svizzers, en Austria e Germania. Andreas, Roman, Michael, Marco e Roman furman la band dal conturn da Kriessern. Els tutgan il gust musical da tut las generaziuns ed els maschaidan a moda giagliarda e frestga differents stils da musica. Rock e pop, schlagher e schlagher popular ma era il stil Oberkrain fan part da lur repertori da concerts. Ils 17 da fanadur è cumparì lur novissem album cun il titel «Wir sehen uns wieder». Era tar lur setavel album restan ils tschintg musicists da professiun fidaivels a lur stil. Il nov album cuntegn musica da buna luna e parti, elements en stil popular, ma era balladas per il cor.

Dapi mez mars è lur agenda plaina sa reducida sin nagins concerts. Sco Roman Wüthrich ans ha tradì hajan els nizzegià quest temp per cumponer novas melodias e scriver novs texts.

Il public ed igl applaus ans mancan.

Per na vegnir a fraid durant il temp da Corona senza concerts hajan els improvisà cun emprovas ambulantas sin in tractor tras la vallada dal Rain san gagliesa, ina surpresa cun bun effect da surpresa per musicists e publicum.