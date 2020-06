In pau pli curt, in pau en in’autra furma e senza la tribuna gronda en il renumà «Dracula Club». Dentant cun insaquants osps da renum e tuttina cun in’entira massa buna musica. Quai din ils organisaturs dal festival da Jazz a San Murezzan. Enstagl d’in entir mais cuzza la 13avla ediziun dal festival be duas emnas dals 16 da fanadur fin ils dus d’avust. Ils concerts vegnan ad avair lieu oravant tut sut tschiel avert en las zonas da peduns, vi dal lai ed enturn Hauser’s. Era vid il Lej da Staz ed en il Guaud da Tais èn concerts planisads.

Tgi suna cura? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Gievgia 16-07: Tough Tenor (Old Town Stage)

Gievgia 16-07: Roberto Marcano & Band (Lakeside Stage)

Gievgia 16-07: Trio From Hell (Hauser's Terrasse)

Gievgia 16-07: James Gruntz (Hotel Reine Victoria)

Venderdi 17-07: Roberto Marcano & Band (Old Town Stage)

Venderdi 17-07: Trio From Hell (Lakeside Stage)

Venderdi 17-07: Tough Tenor (Hauser's Terrasse)

Venderdi 17-07: Klaus Doldinger's Passport (Hotel Reine Victoria)

Sonda 18-07: St. Moritz Dream Orchestra (Guaud da Tais)

Sonda 18-07: Trio From Hell (Old Town Stage)

Sonda 18-07: Tough Tenor (Lakeside Stage)

Sonda 18-07: Roberto Marcano & Band (Hauser's Terrasse)

Sonda 18-07: Younee (Festsaal Kulm Hotel)

Sonda 18-07: Jenny Chi (Hauser's Terrasse)

Mesemna 22-07: Dieter Meier (Embassy Ballroom, Badrutt's Palace)

Gievgia 23-07: Cheibe Balagan (Old Town Stage)

Gievgia 23-07: Frische Fische (Lakeside Stage)

Gievgia 23-07: Veronica Fusaro (Hauser's Terrasse)

Gievgia 23-07: Richard Galliano & The New Musette Quartet (Hotel Reine Victoria)

Venderdi 24-07: Frische Fische (Old Town Stage)

Venderdi 24-07: Veronica Fusaro (Lakeside Stage)

Venderdi 24-07: Cheibe Balagan (Hauser's Terrasse)

Venderdi 24-07: Seven (Hotel Reine Victoria)

Sonda 25-07: Veronica Fusaro (Old Town Stage)

Sonda 25-07: Cheibe Balagan (Lakeside Stage)

Sonda 25-07: Frische Fische (Hauser's Terrasse)

Sonda 25-07: Marla Glen (Embassy Ballroom, Badrutt's Palace)

Dumengia 26-07: Lily Martin (Hauser's Terrasse)

Mesemna 29-07: Mario Biondi (Hotel Reine Victoria)

Gievgia 30-07: Peter Lenzin Band (Old Town Stage)

Gievgia 30-07: Jordans Drive (Lakeside Stage)

Gievgia 30-07: Ida Jane (Hauser's Terrasse)

Gievgia 30-07: Othella Dallas (Hotel Reine Victoria)

Venderdi 31-07: David Helbock (Guaud da Tais)

Venderdi 31-07: Jordans Drive (Old Town Stage)

Venderdi 31-07: Ida Jane (Lakeside Stage)

Venderdi 31-07: Peter Lenzin Band (Hauser's Terrasse)

Venderdi 31-07: Afra Kane (Hotel Reine Victoria)

Sonda 01-08: Ida Jane (Old Town Stage)

Sonda 01-08: Peter Lenzin Band (Lakeside Stage)

Sonda 01-08: Jordans Drive (Hauser's Terrasse)

Sonda 01-08: Nicole Bernegger (Kulm Country Club)

Dumengia 02-08: The Waffle Machine Orchestra (Hauser's Terrasse)

Dumengia 02-08: Michael von der Heide feat. Heidi Happy (Hotel Reine Victoria)

Blers Svizzers ed insaquants da la vischinanza

Perquai ch’ils organisaturs dal festival da Jazz San Murezzan vulan sustegnair la scena da musica svizra e perquai che blers cunfins èn anc adina serrads èn bleras artistas e blers artists svizzers da chattar en il line up da quest onn. Per exempel il chau da la gruppa Yello, Dieter Meier, James Gruntz, Veronica Fusaro u Michael von der Heide ensemen cun Heidi Happy. Ma era insaquants acts internaziunals chattan la via en l’Engiadina. Per exempel la pianista coreana Younee u era l'accordeonist virtuos franzos Richard Galliano che festivescha quest onn ses giubileum da tribuna da 50 onns. Uschia po il festival da Jazz 2020 era en sia furma nova e scursanida porscher in vast e divertent program.