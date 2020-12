cuntegn

Giubileum da 250 onns - Beethoven – il cumponist surd, ma revoluziunar

Che Beethoven n’è betg mo il chaun en il film «Ein Hund namens Beethoven», mabain in cumponist da musica classica sa quasi in e scadin. Ma, pertge è el uschè enconuschent e pertge fa il mund quest onn in hantieri pervi dad el? In purtret.