In capricorn fa amicizia cun in urs – quai è ina part da l’istorgia da Giugiu e Roro. Quai è dentant era l’istorgia da Gino Carigiet da Siat e David Friedli da Berna. Els èn sa scuntrads durant lur studi ed han là decidì da fundar il duo DUS. L’emprim product da quella collavuraziun era l’album «Clar e stgir» dal 2018. Era sin quai album eran il capricorn e l’urs in tema. Quai n’è probablamain betg ina casualitad. Pertge l’idea tar «Giugiu e Roro» è gia lura stada d’enturn. Giugiu e Roro, il capricorn e l’urs – ils protagonists dal cudesch e da la musica dal duo DUS sa laschan colliar cun Gino e David. Quai è medemamain intent:

La musica tar il cudesch han els en in emprim pass cumponì sco suita. Cun quella vegnan els ad accumpagnar las prelecziuns. Ina finamira dad els è dentant era che scolaras e scolars san chantar las chanzuns accumpagnads da lur scolastas e scolasts. Perquai han els en in segund pass scrit enturn las chanzuns. Tscherts tuns da la suita èn forsa memia auts ubain memia bass per uffants e tscherts elements memia cumplex per savair sunar spert cun ghitarra u clavazin. Perquai han els simplifitgà la musica. In process che ha purtà ina duas surpraisas ed ha fatg bain als dus artists:

Co quellas chanzuns tunan san ins tadlar durant lur prelecziuns. Là datti d’udir istorgias per tudestg accumpagnà da chanzuns rumantschas.