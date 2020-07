Richard Starkey, alias Ringo Starr, è naschì ils 7 da fanadur dal 1940 a Liverpool. El vuleva daventar mariner, però cun 13 onns ha el survegnì tuberculosa ed ha passentà dus onns a l’ospital. Durant quel temp haja el scuvert sia passiun per la battaria, di Starr.

Sco successur da Best betg amà d'emprim ennà

La fin dals onns 50 era el engaschà tar diversas band da Skiffle e Rock'n'Roll e valeva sco meglier battarist da Liverpool e conturns. Il 1962 è el daventa commember dals Beatles per remplazzar a Pete Best.

Ils fans eran l’emprim cunter Ringo, però cur che la «Beatlesmania» ha cumenzà, era quai tut emblida: John, Paul, George e Ringo èn daventà superstars ed han marca enfin ozendi la scena da musica.

Legenda: Ils Beatles cun Ringo Starr (segund da sanestra) il 1963. Keystone

En emprima lingia era el battarist, però qua o la surpiglia el er la rolla da chantadur.

Starr – il star a la batteria ed al microfon

Cun sia vusch marcanta ed in pau nasala ha Ringo Starr dà ina tempra tut atgna a chanzuns sco «Yellow Submarine», «With a Little Help from My Friends», « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» ed «Octopus's Garden». E qua u la ha el schizunt cumponì ina chanzun per ils Beatles.

«Betg il meglier battarist dal mund, però in tip cun carisma»

Er cur ch’el era a la battaria hai dà commentaris. In comicher britannic aveva manegià: Ringo n’è betg il meglier battarist dal mund, el n’è gnanc il meglier battarist dals Beatles. Ils ins eran da l’avis che Ringo saja survalità – fertant ch'auters vesevan sco quel, ch'è responsabel per il bun tact tar ils Beatles.

Cler eri dentant che auters battarist sco John Bonham (da Led Zeppelin) e Keith Moon (dals Who) avevan in status pli glorius. Sin la glista renumada dal magazin da musica american «Rolling Stone» è Ringo be 14avel.

Suenter la fin dals Beatles ha el fat sia atgna carriera ed ha schizunt gì in per hits cun sias chanzuns «Photograph» e «You're Sixteen».

Il battarist da la band la pli renumada dal mund ha uss ses 80avel, e cun ses egliers da sulegl e cun il segn da «victory» ch’el fa savens sin fotografias para el dad esser anc adina il giuven che rivà be per cas tar ils Beatles.