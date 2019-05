Trais emnas en roda èn Lady Gaga e Bradley Cooper sa tegnids sin l'emprim plaz da la parada da hits svizra. Record per il 2019. Il medem temp avant in onn era quai anc Ed Sheeran cun «Perfect» ch'è stà 10 emnas sin il tron. Quest onn eran 12 differentas chanzuns a la testa. Chanzuns d'artists etablids sco per exempel Ariana Grande u Ava Max, ubain pliras chanzuns da Hip Hop da l'American Lil Nas X u dal Tudestg Capital Bra.

Tge chanals quintan per la parada da hits? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Venditas fisicas: cds, cassettas e plattas da vinil.

cds, cassettas e plattas da vinil. Downloads: p. ex. Google Play, iTunes, Amazon...

p. ex. Google Play, iTunes, Amazon... Premium Streams: Quai munta senza streams gratuits. Per equilibrar la valitaziun vegnan ils streams adattads a la valur dals downloads. Uschia valan mumentan 148 streams tant sco in download.

Il triumf dal streaming?

L'institut da perscrutaziun dal martgà Gfk rimna tut las datas che pertutgan la vendita, ils downloads ed il streaming da musica. Sin basa da questas datas vegn silsuenter la parada da hits messa ensemen. Il manader da la Gfk en Svizra, Andy Renggli, vesa oravant tut duas raschuns per quest svilup:

Grond diever dal streaming ed artists che nizzegian quai endretg èn pia las raschuns principalas. Per declerar quai tanscha in sguard en la statistica: Bun 60% da la musica vegn ozendi consumada via plattafurmas da streaming. Mo pli 25% fisic, pia cun discs, plattas u cassettas. Sche in'artista u in'artist vul cuntanscher in grond public, lura na vai quai betg pli senza il streaming.

Hip Hop è il gener che vegn fin uss a frida il meglier cun quest svilup. Perquai èn bleras chanzuns a la testa da la parada da hits da questa sparta.

Betg per l'emprima giada

Tranter ils onns 50 e 70 hai adina puspè dà sumegliantas fasas. Da lez temp èn bleras singles vegnidas publitgadas, da lezzas uras anc en furma da platta da vinil. Pli tard – durant l'èra dal disc cumpact – hai medemamain dà da questas roschadas en la parada da hits. Pir cun ils downloads ha quai midà.

Pia bun pussibel che quai è mo in trend limità.

