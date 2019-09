13 onns suenter che la «Flotta Lisalotta» è sa preschentada per l’emprima giada a la Svizra trametta Linard Bardill ina nova figura sin viadi. Quella giada èsi la Gretta, e Gretta – quella suna la trumbetta. Tge astgan ins spetgar da quella nova ovra dal capo per chanzuns d'uffants?

Linard Bardill, il musicist rumantsch che vegn numnà sco in dals emprims, sch'i va per chanzuns d’uffants, ha edì in nov disc. Sin quel preschenta el 17 chanzuns che tanschan tematicamain da «Las muntanialas» sur «La muntogna» fin tar «La Val Müstair». E lura è qua era anc la Gretta, la nova figura che Bardill ha stgaffì.

Album per l’entira famiglia

Linard Bardill empermetta che ses nov DC saja in album per l’entira famiglia, ins chattia insatge per giuven e vegl. Cler, per ina gruppa tranter 14 e 30 onns vegn la musica da Linard Bardill ad esser main interessanta. Sco redactur da musica e bab da famiglia vom jau dentant tuttina d’accord cun quella pretensiun da Bardill. «Gretta suna la trumbetta» è in bun e radund album cun bellas chanzuns ch’èn producidas fitg bain. L'album ha blera variaziun e las chanzuns han il potenzial da chattar in bun resun tant tar ils uffants sco era tar babs e mammas u tat e tatta.

Texts equivocs

L’entira paletta è avant maun – i dat tant melodias simplas sco era cumplexas. Ed en quest mument ch’ins va a funs e taidla pli exact ils texts pon ins chattar tranter las lingias in u l’auter messadi pli profund. Uschia han ils uffants per exempel bain plaschair da la Gretta che suna la trumbetta, bab u mamma pon dentant tut tenor era far ina colliaziun cun la Gretta che va per il mund enturn e fa che tuts midan la chanzun – u eba la tenuta. Sa basond sin la Greta Thunberg – la giuvna activista che cumpatta per l’ambient ed il clima che procura per lingias grassas sin l’entir mund.

Ed il parairi dals uffants?

Jau poss anc raquintar lung e lad qua da tecnica ed interpretaziuns da texts. Decisiv per in album per uffants – u eba per l’entira famiglia – è bain il parairi dals uffants? E perquai avain nus laschà tadlar uffants questa nova ovra da Linard Bardill.







Linard Bardill sin visita en il studio