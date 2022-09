Sin www.rtr.ch/playfestas datti da nov era concerts che RTR ha registrà. La purschida sin la plattafurma da registraziuns da chant e musica vegn uschia anc pli vasta. Faschai in clic e giudai las registraziuns.

Dapi passa in onn exista la plattafurma da registraziuns www.rtr.ch/playfestas. Sin quella datti novissimamain er da tadlar singuls concerts da chors u musicas instrumentalas che RTR ha registrà. Igl è ina purschida supplementara sper las festas da chant e musica che stattan gia a disposiziun. Er a disposiziun stattan ils concerts a chaschun dals dus festivals da la chanzun rumantscha ch'i ha dà enfin uss.

Actualmain stattan a disposiziun 23 festas da chant, 19 festas da musica e 16 concerts. La purschida vegn anc extendida cun las festas da chant e musica che RTR ha registrà tranter il 1970 e l'onn 2000 ed er cun ulteriurs concerts.

Dapi quatter decennis fa RTR registraziuns. Quai èn registraziuns specificas , registraziuns directas da concerts ubain era da festas da chant e da musica. Bleras da quellas registraziuns vegnan preschentadas durant il program quotidian, en las gratulaziuns, il concert sin giavisch ubain durant las emissiuns tematicas.

audio Play Festas – uschia funcziuni 05:15 min, ord Actualitad dals 28.05.2021. laschar ir. Durada: 5 minutas 15 Secundas.

Per utilisar quest player pudais simplamain ir sin: www.rtr.ch/festas , il link avra en ina nova fanestra avrir en il browser

En la survista che cumpara lura chattais tuttas festas ch’èn messas a disposiziun. Cun cliccar sin la boxa cun la festa che Vus vulais tadlar, s’avra ina fanestra cun tuttas furmaziuns, las chanzuns ubain ils tocs da musica da quella festa. Lura manca be anc in ulteriur clic sin in dals titels e gia pudais tadlar quel. Mintga mument pudais era puspè turnar sin la pagina da survista e tscherner in’autra festa. Bun divertiment!