Il project da chor «Singvögel»

L’entir project ha gia cumenzà il 2018. L’entschatta era là bler palpiri ed l’appel sur las raits socialas e cun flyers en scolas per radunar ses “utschels”. Mez dal 2019 han els lura fatg las registraziuns – gist anc avant corona. Uss è natiralmain la dumonda daco che l’album da debut vegn pir ussa en las stizuns. 2019 ha Sandro Dietrich anc s’accumplì in auter grond giavisch cun ses agen album. Ultra da quai dovra uschè in album anc la distribuziun adequata ed il team l’endretga glieud. Chattar tut quai dovra sa chapescha ses temp.

Il plaz en la parada da hits è tar uschè in album secundar

Il bab dals Singvögel Sandro Dietrich è segirs: «Sch’ins publitgescha in emprim album d’uffants ston ils uffants savair s’endisar e dovran temp per arrivar en quest mund e quai dovra temp. Perquai n’è l’entrada sin in’auta posiziun en la parada da hits betg uschè impurtanta. I è pli impurtant che l’album vegn tadlà ditg». El è medemamain segirs che sin quest martgà sajan discs cumpacts pli impurtantas che Streaming. «Per ch’ils pitschens sappian tegnair insatge en lur mauns purschain nus era anc in cudesch d’uffants». Mo co dessan ils pitschens survegnir quels utschels chantadurs sche tuttas stizuns da discs èn serradas? «Quai ha duvrà ina lunga planisaziun e nagin ha savì prevesair che nus stuain serrar las stizuns».

L’album e fatgs per scolars da la primara

Cura ch’jau hai tadlà las chanzuns per l’emprima giada sun jau stà surprais. Nagut d’uffantil ubain «Be musica per ils pitschens». Quels utschels han propi musica da pop sut las alas e sch’ins laschass davent il text savess quai esser bunas chanzuns da radio. Il fundatur dals «Singvögel» Sandro Dietrich leva exact gliez – esser sin il medem livel cun ils uffants.

Dentant nagina tema, era sche quai project è plitost per uffants da la terza fin la sisavla classa, i dess era anc dar ulteriurs projects. Lura era cun e per uffants pli pitschens.

Sch’il public n’è betg pli en hallas da concerts mabain en la canorta ubain en scola

I n’è insumma betg uschia ch’ins sa simplamain dir «Jau fatsch uss chanzuns d’uffants ed hai success cun quai». Sch’ins n’ha betg gia adina vivi per da quels projects ston ins midar enturn l’entira vita da musicist. Pertge ils concerts han lieu il suentermezdi – pia nagin plaz sco Headliner la notg da las endisch. Las visitadras ed ils visitaders na baivan er betg pli alcohol, tschivlan betg suenter mintga chanzun e na vulan n’er betg ina gronda festa. Persuenter datti egls d’uffants traglischants e blera engraziaivladad. Per tscherts fiss quai il detox perfetg per auters ina chaussa dal cor. Sandro Dietrich cun ses project «Singvögel» s’auda tier la secunda gruppa.