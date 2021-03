Legenda: Kuno Lauener da Züri West è in dals gronds rockadurs svizzers. Keystone

Atgnamain sun jau ma legrà fitg sin l’anniversari da Kuno National. Mes emprim Mundart-Album è numnadamain stà l’album mellen da «Züri West». Per mai era quai in nov mund musical. Jau na sai betg sin tge ch’jau m’allegrava il pli fitg: Nadal ubain il proxim album da «Züri West». Jau pens il segund. Ed uss curt avant il 60avel da Kuno Lauener la trista nova: «Kuno Lauener ha la sclerosa multipla».

Sco quai ch’el ha raquintà durant in’intervista cun la NZZ am Sonntag ha el gia survegnì la diagnosa ils 14 da fanadur 2017. Quai è stà il medem di, cura ch’ils «Züris» han gì lur gieu a chasa tar il Gurtenfestival. Tge che nagin na saveva betg propi da lezzas uras era, ch’el era adina stanchel mort e ch’el aveva disturbis da la vesida e sturnizis. Quels sintoms l’avevan mudregià gia pli ditg. El, ch’è daventà cun 50 l’emprima giada bab, n’ha dentant betg interpretà quels endretg ed ha pensà che quai fetschia part da l’esser genitur. Davart quest concert sin il Gurten ha Kuno ditg avant paucas emnas:

Uschia sun jau lezza saira stà sin questa grondiusa tribuna sin il Gurten, hai emblidà mes texts, hai vis tut dubel ed enstagl da 25’000 eran tuttenina 50’000 persunas là. E jau hai realisà ch’jau na vegn betg pli a savair sunar da quels concerts.

Tar quest concert essan jau e mes amis era stads avant tribuna. Nus avain guardà in l’auter ed avain stuì dir che quai n’era betg in bun concert da «Züri West» – uss savain nus era daco, e quai fa vegnir trist. Suenter il gig sin il Gurten il 2017 èn quels da SRF3 anc sa scuntrads cun «Züri West» e l’entira intervista survegn ina tut autra impurtanza, sch’ins taidla quella oz:

Schebain ch’il futur para in pau somber – tge èn ils «Züris» senza ils texts da Kuno? – vuless jau tuttina gugent far in viva sin tai. Per mai eras ti cun tia moda modesta, melanconica cun ils pes sin terra gia adina pli simpatic che il Huber pli semiader ed intellectual da «Patent Ochsner». Cun tai hai jau gì l’emprim curs da dating «Lueg zerscht woher das dr Wind weit», cun «Fische versänke» has ti chattà ils dretgs pleds, cura ch’ina giuvna ha bandunà mai, ti has mussà a mai cun «Fingt ds Glück eim?» ch’i va era puspè ensi e cun «Toucher» has fatg ch’il film «Grounding – die letzten Tage der Swissair» è pir daventà propi bun. Jau pudess enumerar qua anc ina fulla chanzuns...

Deplorablamain n’essan nus mai s’entupads, ma jau pens il backstage d’in festival ubain ina gardaroba d’in concert na fiss era betg stà il dretg lieu. Ina maisa-cuschina, ina pitschna bar u in viadi communabel en l’auto, quai fissi stà. Tuttina hai jau chattà en tai in parent d’olma. Ti has dà uschè bler a la scena da musica svizra, uss duais ti retschaiver. Jau giavisch a tai tut il bun per tes 60avel anniversari e buna sanadad, per che ti vegnias anc a pudair visitar Arturo Bandini a Los Angeles, che ti na stoppias mai pli pugnar da sumbriva «Schatteboxe gege d Wänd» e ch’insatgi regalia quella giada a tai ses cor «Herz». Per finir less jau tuttina anc duvrar ils pleds da Büne Huber: «Für immer uf die»!