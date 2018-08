A partir da proxima sonda, ils 11 d'avust enfin ils 26 d'avust è la filarmonia da chombra dal chantun Grischun sin turnea da stad. L'orchester cun il dirigent Philippe Bach dat tranter auter concert en il Grischun talian, en l'Engiadina ed en Surselva. Avant ch'i vegn dentant serius per l'orchester gughegian els in pitschen experiment.

L'emprova in zic pli speziala

Diriger in'entir orchester è er ina pulita sfida per in dirigent versà. Noss moderatur Sergio Guetg che ha nagina experientscha cun diriger survegn dentant la pussaivladad da manar l'orchester da la filarmonia da chombra dal Grischun per in'emprova. Per sa preparar sin questa sfida ha Sergio Guetg dumandà per cussegl il dirigent che dat era curs da diriger Heinz Girschweiler.