L’ultim album da Stiller Has sa numna «Pfadfinder» e cuntegna 10 chanzuns. Chanzuns en la moda e maniera tipic directa dal chantautur Endo Anaconda. Simplas chanzuns à la “Schubiduh” e “trallala” n’èn simplamain betg ses. La fin da Stiller Has na duai dentant betg esser la fin da las activitads musicalas da Endo Anaconda. Ed ina turnea fin il 2021 tira l’adia era anc a la lunga – oravant tut ussa pervia dal coronavirus. Suenter vul Endo Anaconda ir en l’Italia per emprender talian per ch’el sappia ina giada far ina chanzun ensemen cun Pippo Pollina. Grazia, Endo per chanzuns nunemblidaivlas sco «Walliselle», «Znüni näh» u «Aare».

Tgi che ha fin ussa manchentà Stiller Has è sez la culpa. Ubain va a tadlar in da ses ultims concerts u cumpra «Pfadfinder» cun chanzuns remartgablas sco per exempel «Chräie» u era «Früecher».

RTR actualitad 10:30