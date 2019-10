A partir dal emprim october survegn il Radio Rumantsch ina nova cumparsa. I dat in layout cumplettamain nov: i dat novas vuschs, signets, identificaziuns da staziun ed introducziuns per las emissiuns. Flavio Tuor, il responsabel per la musica ed era per il layout dal radio, dat pled e fatg.

Pertge sa mida il layout dal Radio Rumantsch?

Il vestgì da noss radio datescha dal 2012. Quai è per vair in lung temp. Il stil, il tempo e la cumparsa sa midan cun il temp – e quai magari svelt. Uschia èn las cumposiziuns ch’èn vegnidas fatgas avant 7 onns a posta per il Radio Rumantsch plaunet isadas e per part in zic antiquadas. Il radio sto ir cun il temp e s’adattar musicalmain ed era cun ils elements che dattan l’identificaziun.

Tge sa mida?

En emprima lingia datti in nov duo da vuschs. Diana Jörg e Mirco Manetsch, omadus collavuraturs da RTR, èn vegnids tschernids sco las novas vuschs da staziun.

Il vestgì nov sa cumpona d’elements cumplettamain novs e moderns. Al cumenzament dovra forsa l’in u l’auter in pau temp per s’endisar. Nus essan però dal avis d’avair chattà ina buna schelta cun cumposiziuns che dattan in bun tempo e portan variaziun en il mintgadi dal radio.

En il futur duvrain nus be pli il num «RTR» empè da «Radio Rumantsch». Quai è in ulteriur pass en direcziun da la unificaziun da nossa cumparsa.

Co ha funcziunà quella midada?

Cun agid d’ina sort concurrenza avain nus dumandà differents cumponists, tuts spezialisads sin il gener per musica da producziun. Els han creà per nus propostas per in nov pachet da layout. Sin fundament da quellas propostas ed era cun agid d’ina retschertga tar noss public, avain nus fatg la tscherna per noss vestgì futur.

Cunquai ch’era fatschentas dal exteriur èn sa participadas a la concurrenza essan nus fitg satisfatgs d’avair pudì surdar l’incumbensa ad in cumponist svizzer: Tomek Kolczynski da Basilea. El è s’etablì en la scena da radio, film e teater – e quai betg be en Svizra.

Suenter che nus avain era decidì tgeninas vuschs che duain accumpagnar en il futur noss auditurs èsi stà da leger da nov tut ils textins, per exempel per tut nossas emissiuns e rubricas. Nus avain dentant era creà novas identificaziuns per noss radio.

Sin basa dal model dal cumponist avain nus lura fatg cun noss agen tecnicist da tun la montascha da tut quests elements. Per pudair imaginar la dimensiun: passa 160 elements avain nus montà tenor las differentas cumposiziuns en cumbinaziun cun ils differents texts. Gea, quest nov vestgì da radio dovra ina vaira stgaffa!

Co vai vinavant?

Quest nov layout è concepì uschè ch’el po vegnir extendì permanentamain. Il sistem da cumposiziun è modular ed uschè extrem movibel. Nossa finamira è da sviluppar vinavant el onn per onn e da crear tenor basegn permanentamain elements novs.

Legenda: Registraziuns per il nov layout da sanester: Gioni Alig (tecnicist da tun), Danilo Bavier (mainaproject nov layout) e Anna-Alice Dazzi (linguista) durant las registraziuns cun Mirco Manetsch (al microfon). RTR, Flavio Tuor

