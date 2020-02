Fortuna e disfortuna pon esser fitg datiers in da l'auter. Loco Escrito sa chantar da quai ina chanzun. Il 2014 èsi reussì ad el d'entrar per l'emprima giada en las top 30 da la parada da hits, e sia partenaria da lez temp è vegnida en speranza. Il medem onn siglia el dentant era cun sia moto frontal en in auto – Loco Escrito ha pers bler sang ed è sa chattà en privel da vita.

L'onn 2014 occupa el enfin oz, e quai betg be sulet pervia da la gronda natta sin la glista. L’onn persequitescha el en il senn positiv: «Jau sun vegnids pli sincers vers mamez ed hai surprendì responsabladad per mia figlia – quest accident è stà ina schlaffada da Nossegner per mai» di Loco Escrito da ses onn da destin.

D’ina vart è il turitgais il star da la musica latina che tschiffa magari e viva tenor la devisa che ses cor saja la suletta lescha ch’el renconuschia – tge ch’il stadi cumondia, quai saja ad el tuttina. Da l’autra vart è el era ina persuna fitg cartenta.

Tut quai tuna suenter bleras flosclas dentant sa mussa tar l'artist in um che ha per propi cuntanschì bler! El è l’artist da musica latina cun il pli bler success en Svizra. Fin oz ha el retschet in Swiss Music Award, ha status da dubel platin ed ha passentà cun «Adios» 31 emnas en la parada da hits.

Ed uss? La via da Loco Escrito maina vinavant vers ensi: El preschenta ses nov album «Estoy bien» ed a partir dal matg spetga ina gronda turnea en Germania sco preact da Pietro Lombardi.

«Estoy bien»: Finiziun d’ina etappa da la carriera

Ils gronds hits sin «Estoy bien» enconuschan ins gia tuts: «Adios», « Mi culpa», «Maria» ni «Punto». Loco Escrito sez è dentant persvas ch’ins chattia schon anc ulteriurs hits sin quest album.

Cun quest album finescha in'etappa da la carriera da Loco Escrito. Tut ses hits èn concentrads sin in sulet album, quasi in best of album. Uss duess quai ir vinavant, sco el sez cumpareglia: «Jau hai uss fatg mess discurs da preschentaziun cun quels hits superfizials, uss sa la glieud emprender d’enconuscher mai endretg».

Per mai tuna quai sco sche Loco Escrito ha carmalà las mieurs cun la charnpiertg ed uss duessan ellas restar tar el, era sch'i vegn servì insatge auter. La situaziun è tenor mai dentant quella, che la glieud na vul per il mument betg tadlar auter che quest radio-latin-pop.

Sche Loco Escrito vul uss midar plan e servir ed educar ses fans da tadlar chanzuns pli profundas e dapli gangsterbeats lura hai jau mes dubis ch’el vegn da tegnair vinavant la massa tar el. Quai è per exempel gia capità l’onn passà cura ch’el ha preschenta cun «Uiui» ina nova single e nagin è s’interessà per quella – pia per propi uiui.

Pront per il futur

Avunda chanzuns per il proxim onn sajan en la pipeline – «sche mo mes label na fissi betg uschè plaun», i para che na betg tuts vegnan da tegnair pass cun Loco Escrito.

Uss sa decida co la via da Loco Escrito cuntinuescha. Resta el sin la via cun il success commerzial che garantescha ad el ina buna vita u mida el direcziun sin ina autra via e preschenta chanzuns che correspundan a ses agen gust? Per il mument tradescha el tant da sia visiun:

In bun di poss jau far musica da rock u chant d’opera ed i vegn a tunar suenter mai.

Lain turnar enavos en il temp actual; nus avain uss cun «Estoy bien» in album cun blers hits ed in per paucas chanzuns cun chantuns, nua ch’el dastga sa sfugar ed ir pli profund. Jau pens che quai vegn era a marcar la via futura da Loco Escrito. Pertge be cun hits fa el ils raps per sasez e per dar a sia figlia ina bella vita – e na betg il davos per realisar sia finamira da conquistar cun sia musica l’America dal sid.

Loco Escrito dat tips per vegnir a chaud

Cun sias ragischs meridiunalas è Loco Escrito predestinà d’adina avair fraid durant l’enviern qua en Svizra. Perquai avain nus laschà dar el trais tips co vegnir a chaud durant la stagiun fraida.