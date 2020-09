Ina separaziun n’è savens betg insatge empernaivel. Tranteren dentant ina buna chaschun per cumenzar a l'entschatta. Ina experientscha ch’er Marcus Petendi ha fatg.

Sin la dumonda coi va cun el, ha Marcus Petendi respundì uss cun «bain, ma avant la stad n’èsi betg ì bain cun mai». La decisiun da schliar sia band Polyphone e difficultads privatas han custà blera forza. Quai temp ha el dentant era nizzegià per chattar tar sasez. L’entusiast da musica ha per in temp laschà da la vart la musica e tschertgà auters interess ed autras passiuns. Uschia haja el puspè chattà sasez e saja sa schlià da la rolla ch’el haja gì ils ultims onns.

Quai temp ha la finala dà ad el la motivaziun da cumenzar cun in nov project. In project da solo cun il num «Calandaboi». Quai project nov munta per el ina gronda libertad. Uss fa el tut sez. Davent dal scriver chanzuns, fin tar la registraziun e producziun. Uschia po el lavurar liber e creativ e senza squitsch.

Qua sai jau far musica e far art en ina moda libra e fitg spontana senza esser dependent d’autra glieud.

L’emprima single ch’el ha publitgà sa numna «Home» ed è ina collavuraziun cun la chantadura Biba alias Olivia Virgolin. La chanzun hajan els gia registrà il december. L’intent era da far ina chanzun davart ils problems cun il clima da la natira sco era il clima tranter ils carstgauns. Durant il temp da corona ha quella chanzun survegnì in pau in’autra muntada. En general ha Marcus Petendi gugent, sche sias chanzuns n’han betg ina muntada fixa. Las audituras ed ils auditurs duessan avair avunda spazi per pudair interpretar.