Er quest onn datti in regal da Marie Louise Werth: «Magia d’amur» è ses disc da Nadal per il 2020. Quel cuntegn 16 chanzuns en pliras linguas, er per rumantsch. El è vegni registrà cun sia band e cun sias chantaduras d’accumpagnament che èn stadas cuntentas da pudair ir en il studio.

Car pignet affon carin

In per da las chanzuns èn bain enconuschentas: «Viver senza tei» ubain «Sentiments» che ella ha interpreta danovamain. I dat però er las novas sco «Christmas comes to us all once a Year» e «Everytime At Christmas» e lura la bella chanzun rumantscha «Car pignet affon carin».

In messadi optimistic

Legenda: Il pli gugent sin il palc MAD

Nagina turnea da Nadal

Durant il mais december èsi quasi sta tradiziun ch’ella era sin il palc per divertir e fascinar ses public. L’emprim cun ils Furbaz, dapi il 2018 sco solista. Quest onn na datti però nagins concerts, tuts èn vegnids spustads pervia da corona sin l’onn proxim.