Carmen Nuñez studegia cumposiziun da musica per film, teater e medias ed ha sco project da bachelor mess ensemen la musica per l’emprima seria rumantscha.

Avant prest in onn ha la lavur vid la musica per la seria rumantscha «Metta da Fein» cumenzà. Gia uschia san ins s’imaginar quant pretensiusa che questa lavur è. Carmen Nuñez che studegia cumposiziun da musica per film, teater e medias ha prendì encunter quella sfida. En vista da sia lavur da bachelor cumpona ella per las quatter episodas à 20 minutas la musica.

Durant ses studi ha ella oravant tut cumponì musica per films curts. Quai munta enstagl da trair in artg sur tschintg ubain diesch minutas èsi per «Metta da Fein» da metter ensemen musica per bunamain in’ura e mez cun pausas tranteren.

Musica da film tipica...

... na datti atgnamain betg. Perquai che in film da horror pretenda in’autra atmosfera ch'ina romanza. Medemamain è quai tar in film curt, ina documentaziun ubain ina seria. Insatge che blers films e serias han communabel è dentant la melodia da titel. Ina chanzun a l’entschatta che dat ina valur da reconuschientscha – per exempel «My Heart Will Go On» da Céline Dion per il film Titanic ubain la chanzun dal Pink Panther. Qua ha la cumponista Carmen Nuñez prendì in’autra via. I na dat betg ina tipica melodia per «Metta da Fein» mabain in’improvisaziun da battaria che duai manar ins direct en il mund sonor da la seria.