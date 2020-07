«Adia Surselva – Hello New York» dal 2017 è stà l’ultim musical en ina retscha producziuns dal chor maschadà Rueun-Siat.

Dapi l’onn 1999 ha il chor maschadà Rueun-Siat realisà quatter musicals. L’ultim da quels è stà «Adia Surselva – Hello New York. In grond project scrit da l’indigen Gion Tschuor e realisà cun il chor maschadà Rueun-Siat. Per savair realisar quest project han ils da Rueun investì blers daners, temp ed energia. Las investiziuns grondas èn era stadas in ristg per l’existenza da l’uniun. Quest ristg hajan els dentant gugent prendì sin els per far insatge spezial per il public, di Alberto Palaia il president dal comité d’organisaziun da gliez temp.

L’indigen Gion Tschuor ha scrit tut ils quatter musicals ch’èn vegnids realisads dapi il 1999. Tenor Alberto Palaia ha el segiramain anc in u l’auter musical insanua en ses truclet.