Chanzuns enconuschentas èn art e divertiment, han però er influenza e pussanza. E cler ch’ellas vegnan er duvradas gugent per scopos politics e propaganda electorala. En ils Stadis Unids ha quai ina lunga tradiziun. Gia en il 19avel tschientaner datti candidats che tschernan ina chanzun per sustegnair lur campagna electorala. E quella cun in slogan marcant ed ina bella melodia, cuntanscha er la glieud che na sa betg leger. Er ils ultims decennis han candidats fatg diever da chanzuns en lur cumbat electoral.

In bel exempel è la chanzun «Don't Stop Thinking About Tomorrow», da Fleetwood Mac che Bill Clinton ha duvrà il 1992 en ses cumbat. Ina chanzun cun in messadi positiv ch’era in hit la fin dals onns 70. Quella melodia ch’era anc en las ureglias ha mobilisà bleras giuvnas e giuvens da lez temp.

«I Won't Back Down» da Tom Petty

Er George W. Bush aveva tschernì ina chanzun enconuschenta per sia campagna il 2000, cura che el è vegnì elegì: «I Won't Back Down» da Tom Petty. Quel n’era dentant betg perencletg ed ha empruvà da scumandar quai.

«Signed, Sealed, Delivered» da Stevie Wonder

Barack Obama ha tschernì il 2008 quest classicher da soul da Stevie Wonder e la chanzun l’ha accumpagnà durant sia campagna sco empermischun: segnà, confermà e furnì. In messadi er a votantas e votants afro-americans.

«Born in the U.S.A.» da Bruce Springsteen

Mintgatant datti er malchapientschas cun la tscherna da chanzuns per campagnas electoralas. L’equipa da Ronald Reagan avess lavurà gugent cun il titel «Born in the U.S.A.», ina chanzun perfetga sin la prima egliada. Springsteen n’ha però betg dà il permiss. En sia chanzun cun critica sociala raquinta el er dad in veteran da la guerra da Vietnam che sa sentiva betg integrà suenter ses return.

«You Can't Always Get What You Want» dals Rolling Stones Donald Trump ha duvrà questa stad il classicher dals Stones per sia campagna, malgrà che Mick Jagger e Keith Richard avevan pretendì pliras giadas da betg pli duvrar lur chanzun. «Take a Chance on Me» dad ABBA Er John McCain ha duvrà ina chanzun senza avair il permiss. Er ABBA han reagì: el duai prender in auter toc. «This Land is Your Land» da Woody Guthrie Ina chanzun da folk, in monument da la musica americana, ch'è er vegnida duvrada diversas giadas per scopos politics, tranter auter da Ronald Reagan e George W. Bush. «Happy» - da Pharrell Williams Tar la campagna actuala da Donald Trump è cumparida la chanzun «Happy», in grond hit dal 2013. Er Williams ha pretendì da desister da sia chanzun. « Fortunate Son» da Creedence Clearwater Revival Ina chanzun dal 1969 cunter la guerra da Vietnam per ina campagna dal 2004. Cun questa tscherna n'ha John Kerry nagin gì nagin success. «Born Free» da Kid Rock Kid Rock ha dà il permiss a Mitt Romney. In bun titel, però Romney ha fatg naufragi cun sia candidatura. «Soul Man» da Sam and Dave Sam Moore, in dals chantadurs dal hit da l'onn 1967, ha adattà la chanzun per Bob Dole e sia campagna il 1996: «I'm A Dole Man». «Eye of the Tiger» da Survivor Il candidat republican Newt Gingrich ha tschernì il 2012 in toc dal film «Rocky III» per ses scopos. Ils auturs ha però reclamà ed el ha lura stuì desister dal toc.

Duvrar chanzuns per scopos politics: tge è permiss?

Duvrar chanzuns per agens scopos, sco ina campagna electorala ha er potenzial da conflict, di Poto Wegener ch'è expert per dretgs d'autur e directur da la Swissperfom, che tgira ils dretgs d'interpretas ed interprets. Bler è permiss, però en cas sensibels èsi meglier d’avair il permiss dals auturs. En blers pajais dettia reglas unifitgadas, però ils exempels en ils Stadis Unids mussan il potenzial da conflict, uschia Wegener.