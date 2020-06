cuntegn

Mx3 – tuts per in - Aux-Rango – «Redlight»

I è lur single da debut e gia elegì sco selecziun dal zercladur da l’acziun Mx3 – tuts per in. Durant in mais sa preschentan els ussa en l’entira Svizra en ils radios da RTR, SRF, RTS ed RSI.