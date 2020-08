Cun 14 onns ha la giuvna da Rio de Janeiro chattà en Svizra sia passiun – la musica. Dapi lu va sia via stedi ensi. L'avust è sia single «Blank Page» d'udir en l'entira Svizra.

Mx3 – tuts per in

Bun in onn è la giuvna chantadura sa preschentada sin las vias en Svizra. Suenter ha ella cumenzà a sunar tar differents festivals ed en clubs. Il 2017 ha ella lura publitgà sia emprima EP «Unbound». Caroline Alves è inspirada da musica da Soul, Trip-Hop e Jazz. Sia musica è plitost da chasa en il gener electro-indie. Uschia era la single «Blank Page» ch’è l'elecziun da l’avust da l’acziun Mx3 – tuts per in.