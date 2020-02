Dapi 11 onns è «Nadine Carina» preschenta sin la plattafurma Mx3. Uss è ella la selecziun da «Mx3 – tuts per in» dal favrer.

«Nadine Carina per il favrer»

Mx3 – Tuts per in

Mx3 – tuts per in Legenda: RTR L'unitad fa la forza! Ils quatter radios SRF3, Couleur 3, Rete Tre e RTR scuvran e promovan mais per mais ina nova chanzun svizra. Las redacziuns da musica da RTR, RSI, RTS e SRF preschentan communablamain musica ch'ha attratg l'attenziun da las redacziuns. E quai exclusivamain per chanzuns, ch'èn da chattar sin mx3.ch, il link avra en ina nova fanestra.

Plirs onns ha Nadine Carina pendulà tranter la Svizra e l'Engalterra. Ella ha numnadamain frequentà la scola da musica «Institute of Performing Arts» a Liverpool. Là ha ella publitgà sias emprimas EPs ed experimentà cun musica electronica. Dapi lura ha ella concertà en l'Engalterra ed en Svizra e publitgà pliras cds, plattas e schizunt in'entir project sin cassettas.

Suenter ina pausa da quatter onns ha ella publitgà il november passà ses novischem album «Reverie». Cun quest album ha ella bandunà in pau la musica electronica ed è sa deditgada a la musica acustica en in stil da chantautura. Per il favrer preschenta la Tessinaisa da 33 onns uss la single «December» giud l'album actual.

RTR MX3 venderdi e sonda a las 19:00