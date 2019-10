Cumenzà ha tut avant var 5 onns durant ina producziun per in film documentar en il Himalaia. En il reginavel da Ladakh ha Nicolò Mariani chattà l’inspiraziun ed avert ses senn betg be per il film mabain era per la musica.

Mx3 – Tuts per in

Sco Nic Gyalson ha el lura cumenzà a far musica ed ha finalmain publitgà il 2017 ses emprim album «Alluvision». Sia musica va en direcziun rock alternativ psichedelic. E gronda paisa dat Mariani – franc entras sias ragischs tar il film – a ses videoclips. Quels èn vairas ovras, i cunvegn da dar in cuc!

Quest mais cumpara il segund album «You could Almost», e la chanzun che dat il titel daventa «Mx3 – tuts per in» da quest october. Pia buns temps per Nic Gyalson – ed atgnamain pon ins insumma dir ch’il 2019 saja in bun onn per il giuven tessinais. Questa stad ha el numnadamain perfin pudì sa preschentar sin il grond palc dal «Moon and Stars» a Locarno.

Mx3 – tuts per in Legenda: RTR L'unitad fa la forza! Ils quatter radios SRF3, Couleur 3, Rete Tre e RTR scuvran e promovan mais per mais ina nova chanzun svizra. Las redacziuns da musica da RTR, RSI, RTS e SRF preschentan communablamain musica ch'ha attratg l'attenziun da las redacziuns. E quai exclusivamain per chanzuns, ch'èn da chattar sin mx3.ch, il link avra en ina nova fanestra.

Preschentaziun tar 8x15

Avant 2 onns è Nic Gyalson stà in dals acts da l’emprima ediziun 8x15 da RTR. Qua ses concert: