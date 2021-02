Pilar Vega ha gia lavurà ensemen cun artists sco «Tatum Rush» ni il svizzer «Cella». Uss è ella la selecziun dil favrer da l’acziun Mx3 – tuts per in.

Mx3 – tuts per in

Normalmain sa preschenta ella en clubs e pigns festivals. La pausa sfurzada dal 2020 ha ella nizzegià per scriver nova musica. «Glow» è gia la terza single dad ella en vista da ses album da debut che suonda. Cun sia musica vul ella purtar in pau atmosfera da clubs en vossa stiva, per che vus sappias era a chasa far in pau festa. Era «Glow» è adattà a quest temp spezial e munta per la chantadura da regalar amur a sasez ed als concarstgauns. Insatge ch’è durant quest temp spezial segir ina buna chaussa.