Il 2012 cumenza l’istorgia da «Tawnee», ina band grischuna domiciliada a Turitg. Lur emprim concert al festival Rock Oz Arènes è stà in eveniment clav ed ils commembers da fundaziun Andrea Frey, Elias Tsoutsaios e Janic Sarott èn stads persvas che la musica vegn ad esser impurtants per els.

Be in onn pli tard, ils 18 da fanadur dal 2013 han els preschentà la chanzun rumantscha «Jamie», il 33 avel Top Pop Rumantsch.

Mx3 – Tuts per in Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'unitad fa la forza! Ils quatter radios SRF3, Couleur 3, Rete Tre e RTR scuvran e promovan mais per mais ina nova chanzun svizra. Las redacziuns da musica da RTR, RSI, RTS e SRF preschentan communablamain musica ch'ha attratg l'attenziun da las redacziuns. E quai exclusivamain per chanzuns, ch'èn da chattar sin mx3.ch., il link avra en ina nova fanestra

E lura ils concerts: els èn sa participads al festival da musica da linguas minoritaras SUNS, e lura è seguida la EP «Lovers». Sco quart commember è vegnì il bassist Valentin Bezzola ed els han fatg concerts nunemblidaivels: Zermatt Unplugged, en il Bierhübeli a Berna ed en la Grabenhalle a Son Gagl. Durant quest temp è er sa midada lur musica.

Las ghitarras acusticas han stuì ceder, ils tuns da ghitarra electrica èn vegnids pli dominants, il sound pli intensiv e cun dapli energia e Florian Heiniger è vegnì sco nov battarist per remplazzar a Janic Sarott che ha lantschà ina carriera en la musica classica. Lur devisa è restada: far blers concerts e qua e là publitgà ina single ubain ina EP. Lur single actuala «Untied» è uss la schelta per «Mx3 – Tuts per in» durant il mais marz.

