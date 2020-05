Durant quels dus onns pausa è la gruppa da Genevra stada en l’America a Nashville Tennessee. Ed era sch’els èn entusiasts dal rock dals onns 60 e dil soul american n’è quai betg mai stà per “sightseeing” mabain per registrar là lur segund album: «Are We There Yet?». Tenor la gruppa che vuless gugent ina giada star en in lexicon cun il titel “How to be a rock band” saja lur segund album d’ina qualitad extraordinaria. Na, els prendan sa sez betg memia serius. Che lur musica è in pau pli speziala na san ins dentant betg snegar. Els dumognan da dar a lur musica el retro-rock stil in’atgna parita frestga e plain energia. In’energia ch’els mussan era durant lur concerts. Cun «Modern Nostalgia» preschentan els la chanzun per l’acziun «Mx3 – Tuts per in» dal matg.