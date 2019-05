Sis onns hai cuzzà fin che l'album «Father of the Bride» è naschì – fans sa legran gia. Per quels che n'enconuschan anc betg quella gruppa, qua ina curta istorgia dals vampirs.

New York 2007 – la gruppa Vampire Weekend fa furora en il mund da la musica. Senza label u management organiseschan els trais turneas ed emplainan salas da concert – malgrà che lur cumparsa n'era per gliez temp insumma betg «coola». Els portan polo shirts e sunan tar uschè numnadas parties da mottos. Ed era la musica ch'els taidlan è lunsch davent dal mainstream (Paul Simon, Talking Heads e musica africana). Tuttina han els tutgà cun lur atgna musica il spiert dal temp. Entaifer endisch onns han els producì trais albums. Qua trais chanzuns dad els ch'ins sto enconuscher:

Sis onns lavur per in album

Ditg èn els svanì da las tribunas grondas, mo uss è lur quart album, «Father of the Bride» - bab da la spusa, qua. Quel na tracta betg ils sirs u las nozzas, mabain l'identitad giudaica dal chantadur da la gruppa Ezra König. Cun in tschegn d'egl raquinta el tranteren avert da sia istorgia sco gidieu – pia in album cun in cuntegn pretensius. Dentant porscha «Father of the Bride» l'entir spectrum musical da Vampire Weekend. Quai tanscha da chanzuns levas dal gener pop sco per exempel «Harmony Hall» tar chanzuns che na paran anc betg dal tut finidas sco «Rich Man» enfin chanzuns cun schlantsch sco «Sympathy».

L'album dovra in mument per sviluppar ses effect. Sch'ins sa lai dentant en sin quai èsi in album che lai chattar adina puspè novas fassettas. In album divertent che fa ditg plaschair, insatge che na s'enclegia betg pli da sasez en il mund musical dad oz.

