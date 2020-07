Human, It Is

L’emprima chanzun tuna in pau auter che quai ch’ins è disà da Polyphone. Quai saja aposta per cumenzar in dialog. En emprima lingia per sa sviluppar enavant, dentant era per manar sin il tema da l’EP: La carstgaunadad e co ella vegna frida cun temas actuals sco intelligenza artifiziala, digitalisaziun e confruntaziuns.

Cablecar

Valentin Bezzola il bassist e chantadur da la gruppa ha purtà l’inspiraziun per la secunda chanzun. «Cablecar» è naschì durant ina pausa d’emprova cun vista sin la pendiculara Brambrüesch a Cuira. Els chantan da l’impurtanza d’era ina giada far ina pausa e prender temp per sasez.

Kool Aid

La chanzun «Kool Aid» saja la preferida da Marcus Petendi. L’emprim sboz per quella chanzun aveva el gia plirs onns en ses truchet, la confidenza da finir quella è dentant per vegnida cun la lavur vid la nova EP.

Flat Earth

La finiziun da l’EP resumescha anc ina giada il tema en var tschintg minutas. «Flat Earth» tracta las dumondas co nus carstgauns vegnin a frida cun il svilup tecnologic. Sche quai fa bain che bler ponderar vegn surprendì, ch’ins n’ha betg pli dad ir ord chasa per far las cumpras e ch’ins discurra pli pauc en persuna in cun l’auter.