I saja bun pussaivel ch’el haja guarda en ils nivels cura ch’el haja gì l’idea per la chanzun «Camiuns ell’aria». Gronds nivels sa muventan era in zic sco camiuns – plitost plan e pesant dentant adina enavant. Insatge fitg grev che sa mova libramain en l’aria e porta uschia in tschert equiliber. Quai è mai in dals maletgs che Leander Albin dovra en sias chanzuns. In’auter maletg – medemamain cuntradictoric – e la «Naiv nera». Insatge fin, normalmain alv e cler ch’è en sia chanzun naira e stgira. In simbol per la stgiradetgna en ins sez. En la chanzun èsi ina persuna che scriva l’enviern d’in sentiment sco ina depressiuns, pia in sentiment stgir.

L’inspiraziun per sias chanzuns sajan James Blake ubain Thom Yorke da la gruppa Radiohead. Oravant tut co quels artists construeschan lur chanzuns haja inspirà el. Sur ils onns ha el dentant chattà in agen stil. Ed era sch’el suna en auters projects savens ghitarra ha el en ses projects da solo pli gugent prendì la bass-clarinetta, in clavazin che stat en la Frantscha dal sid, in pau battaria e nua ch’i fa basegns elements electronics. Cun quellas ingredienzas ha Leander Albin creà duas chanzuns che laschan siemiar e che dattan nutriment a l’atgna fantasia.