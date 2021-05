Saja quai sin 400, 600 ubain 1000 meters sur mar cun lur single «Wiederseh» sa legran els da puspè vesair glieud durant lur concerts. Il medem mument vulan els cun quai era far attent che la crisa da corona ha tuc la glieud dapertut. Quai saja era in dals temas da lur album communabel «Heimspiel». Era sche bler saja vegnì auter che spetgà èn il rapper ed il chantautur da Turitg leds ch’els san ussa ir sin turnea cun lur “Blay-Mobil” – l’entschatta dentant be per promover lur album, concerts suondan lura il 2022.

Dus munds collideschan

Musicalmain sa differenzieschan Bligg e Marc Sway fitg. Il rapper ha gì success cun maschadar tuns tradiziunal svizzers en sias chanzuns. Tar la musica da Marc Sway audan ins adina puspè las ragischs brasilianas. Creschì si èn els dentant omadus a Turitg be mes’ura davent in da l’auter. Omadus sa descrivan sco perfecziunists ed “Alphatiere”. Per lavurar ensemen saja quai dentant ideal. Uschia sappian els adina animar ed encuraschar in l’auter. Uschia èn els era fitg optimistics ch’els sappian emplenir il Hallenstadion a Turitg ils 10 da december 2022.